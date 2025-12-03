Sarà il Napoli a sfidare la Fiorentina in C. Italia Primavera: si gioca il 7/1 al Viola Park

La Fiorentina Primavera affronterà il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia di categoria. Gli azzurri infatti, al termine di una sfida rocambolesca, hanno sconfitto il Cesena per 4-5 in trasferta, grazie ai cinque gol realizzati tra primo e inizio e fine secondo tempo da Nardozi, Eletto, De Martino, Camelio su rigore e D'Angelo che hanno reso vano il tentativo di rimonta romagnolo ad opera di Zaghini, Wada Papa e Domeniconi (doppietta).

I baby viola di Galloppa - primi in campionato con 26 punti in tredici turni e vincitori del trofeo in questione cinque volte negli ultimi sette anni - affronteranno gli azzurri in gara secca al Viola Park il prossimo 7 gennaio (con orario e diretta tv da definire). Sullo sfondo un possibile quarto di finale in gara secca (e in trasferta) contro il Sassuolo dell'ex Bigica da poco affrontato in campionato. Domenica mattina peraltro è già previsto il match tra il Napoli e la Fiorentina, che sarà valido per il 14° turno di regular season.