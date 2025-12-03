RFV Aglietti: "Il cambio modulo può essere una soluzione. Proverei Gud in fascia"

vedi letture

Alfredo Aglietti, allenatore ed ex attaccante, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni sui viola: "La situazione non è semplice. Uno in questi casi può o cercare soluzioni nuove o affidarsi alle certezze riproponendo il modulo usato lo scorso anno e quest'anno, anche se con Palladino si è usato anche la difesa a quattro. Sicuramente questa squadra è stata costruita per giocare a tre ma ora dare uno scossone anche tattico può essere una soluzione, anche se ora non ci si può più permettere di sbagliare vista la situazione pesante a livello ambientale. A sinistra Parisi, che sta facendo bene, spesso ha giocato a quattro a Empoli. A destra invece se Dodo non è al meglio potresti giocare anche con un terzino più bloccato. Ripeto cercare soluzioni diverse può essere una chiave di lettura per svoltare in questo momento".

Chi rende meglio al fianco di Kean: "Il campo per ora ha detto che Kean con Piccoli ha fatto più fatica. Moise è uno che non ha addosso il momento della Fiorentina, si sbatte e lotta con tutti, è anche un po' sfortunato rispetto allo scorso anno. Tornando su chi al fianco di Kean si potrebbe anche giocare con un 4-1-1 e di conseguenza con un centrocampista a supporto della punta da usare anche come schermo verso il play del Sassuolo. Così magari si può anche mettere in posizione più defilata anche Gudmundsson creando una catena con Parisi. ".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.