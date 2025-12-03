RFV Restelli su Fagioli e Gud: "Devono prendersi più responsabilità. Il problema è mentale"

vedi letture

L'ex calciatore tra le tante squadre anche della Fiorentina, Maurizio Restelli, ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio": "La differenza tra le squadre in lotta per la salvezza e la Fiorentina è che i viola hanno si più qualità nei giocatori ma non hanno un'identità di gioco. Tocca ora a Vanoli creare una base, un sistema di gioco che aiuti chi ha la palla creandogli più linee di passaggio. Ripeto poi che i giocatori ci sono, sono validi e vanno solo aiutati ad uscire da questa situazione".

Sui possibili cambi di modulo: "Ho sentito parlare di queste possibili scelte sui cambi di modulo. Più che questo però ora Vanoli deve scegliere un gruppo di giocatori che possa dargli delle garanzie. Noi non vediamo gli allenamenti e facciamo fatica a giudicare. Il tecnico viola deciderà chi schierare in base al momento, è questo che farà più la differenza rispetto al modulo

Cosa ne pensa della scelta di riproporre Fagioli come regista: "Mi ha sorpreso. È uno che passeggia molto fa passaggi elementari e non si prende rischi, deve invece farlo, deve prendersi delle responsabilità dando un'idea di gioco. Un altro che mi sta deludendo è Gudmundsson, uno che dovrebbe fare la differenza anche nelle grosse squadre. Non so se è stato un bluff quello visto a Genova, sicuramente qui a Firenze non si è ambientato. Sia lui che Fagioli hanno qualcosa che li frena a livello mentale perché le qualità le hanno. Non solo non hanno più alibi ma ad oggi dovrebbero avere anche riconoscenza".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.