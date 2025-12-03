RFV Beccantini: "Dzeko e i tifosi? Spetterebbe alla società metterci la faccia"

Roberto Beccantini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni: "È difficile darsi una spiegazione, se era infatti inimmaginabile in estate prevedere questa posizione ora è altrettanto difficile immaginare come uscirne. La Fiorentina vista da lontano è una squadra che sembra prima in balia di se stessa e poi degli avversari- Questo soprattutto alla luce di quando avevano fatto Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino negli scorsi anni. Sono rimasto molto sorpreso dalle dimissioni di quest'ultimo e dall'arrivo di Pioli, ma non perché non stimassi Pioli ma perché stimo molto Palladino".

Sulle prossime gare dei viola: "Adesso il calendario è abbastanza favorevole, anche se dirlo per questa Fiorentina è sconsigliabile. Le zero vittorie sono un giudizio del campo inappellabile. La squadra non riesce ad essere squadra nonostante i nomi siano di ottimo livello. Io sono un "giocatorista". Per me i calciatori sono più importanti degli allenatori. Vanoli è appena arrivato e mi auguro che sia la persona adatta. L'anno scorso con il Torino ha fatto quello che poteva. È uno appunto che fa quello che può, tanto poi dipenderà dai giocatori, al di là delle lavagne degli schemi".

Cosa ne pensa di Dzeko con il megafono insieme ai tifosi e delle parole di ieri di Ferrari: "Sono contrario a questo tipo di rapporti, non avrei usato il megafono e fatto quello che ha fatto Dzeko. Capisco però il momento complicato. I tifosi pagano e hanno diritto al fischio e ad arrabbairsi vista la posizione di classifica. Io da giocatore a fine partita mi metterei in mezzo al campo e saluterei tutti i tifosi non solo un particolare spicchio. Per quanto riguarda Ferrari dico che spetterebbe alla società mettere la faccia in queste situazioni, ce l'ha messa Dzeko. Io mi auguro che da questa cosa esca la scintilla per dare fuoco a qualcosa di positivo".

