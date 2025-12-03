Carlo Conti e il rischio B: "Non ci voglio pensare. Giocatori tirino fuori le..."

Carlo Conti e il rischio B: "Non ci voglio pensare. Giocatori tirino fuori le..."FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 13:13Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina riuscirà a salvarsi? "Sono in silenzio stampa, non fatemi parlare. Non ci voglio neanche pensare. Tirate fuori le…gli attributi diciamo". Così Carlo Conti all’Adnkronos ha risposto a margine della presentazione a Roma dello spot sulla campagna antinfluenzale sulla situazione della 'sua' Fiorentina ultima in Serie A insieme al Verona, la Viola sabato giocherà contro il Sassuolo per andare a caccia della prima vittoria stagionale.