RFV Faccenda: "A gennaio comprerei due esterni offensivi. Sto rivedendo il vero Kean"

Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua sulla situazione in casa viola a RadioFirenzeViola, durante "Viola amore mio". Queste le sue parole: "Contro l'Atalanta abbiamo giocato bene e con un po' più di fortuna si poteva portare a casa un punto. A centrocampo hanno avuto più spazio per giocare. Il gol, era un cross che si è infilato sotto l'incrocio, è sfortuna ma è anche un segnale che le cose stanno andando male. Quando noi retrocedemmo nessuno si immaginava potesse accadere, da metà campo in su avevamo uno squadrone".

Sul momento di Kean: "L'unico che a Firenze si riconfermava sempre era Batistuta, che fece fatica solo il primo anno. Ripetere quello che aveva fatto lo scorso anno è molto difficile, quest'anno per sfortuna e per bravura degli avversari la palla sembra non voler entrare. Speriamo che si sblocchi e ritrovi anche un pizzico di fortuna. Se Kean inizia a fare gol alla fine basta non prenderli e la Fiorentina può risalire. Ë vero che lo scorso anno Moise sembrava più carico, soprattutto rispetto a quanto visto a inizio stagione. Ora vedo che anche mentalmente si sta riprendendo".

Cosa ne pensa della possibilità di giocare a quattro in difesa: "Di moduli ne abbiamo cambiati tanti e i risultati sono sempre uguali. Il problema è la testa. A Sassuolo andrà tenuto sotto controllo Lauriente che è molto veloce. Per fortuna nostra poi sulla destra non ci sarà Berardi che sa fare la differenza":

Chi acquisterebbe nel mercato invernale?: "A gennaio servono due esterni più offensivi, due attaccanti che saltino l'uomo e che ti permettano di cambiare anche spartito. Non c'è nessuno in rosa che dribbla. Gudmundsson e Fazzini dovevano essere gli indiziati a farlo ma non ci stanno riuscendo. Boga? Può essere un nome interessante in questo senso".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.