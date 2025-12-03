FirenzeViola Parisi prova a riprendersi la Fiorentina e allontana le voci di mercato

L'infortunio di Robin Gosens, out dalle partite della Fiorentina dalla trasferta di San Siro contro l'Inter per un problema muscolare, è stato accolto dall'ambiente viola come uno dei tanti problemi in mezzo ad un periodo nero con anche l'annessa sconfitta contro il Lecce e l'esonero di Stefano Pioli. Chi invece ha approfittato positivamente della situazione è stato certamente Fabiano Parisi che, soprattutto da quando è arrivato Paolo Vanoli sulla panchina viola ha ritrovato fiducia e prestazioni convincenti giocando proprio sulla corsia di sinistra.

Lo scarso rendimento in viola

L'ex Empoli chiaramente in questi due anni e mezzo a Firenze non ha mantenuto le promesse e non ha replicato quanto di bello fatto vedere al Castellani finendo ai margini della squadra con due allenatori diversi (Italiano e Palladino) e in non convincendo neanche in questo avvio di stagione sotto la gestione Pioli. Il tecnico parmense lo aveva schierato infatti in campo da subentrante in Serie A per soli 58 minuti, preferendogli sempre un Gosens tra l'altro neanche in grandissima forma.

La possibile svolta con Vanoli

Vanoli invece, complice certamente l'assenza del tedesco, ha scelto di credere in Parisi, senza ricorrere per dire ad una soluzione che poteva essere rappresentata da uno schieramento di Fortini sulla corsia di sinistra. Fabiano ha colto la palla al volo e nelle due prime gare da titolare di questo anno in campionato, contro tra l'altro squadre di livello come Juventus e Atalanta, ha fornito due prove convincenti sia sul piano del gioco che sul piano del temperamento. Il laterale viola è dotato infatti di una qualità come quella del dribbling e della progressione palla al piede che, se non utilizzata a sproposito, può portare vantaggi ad una squadra che al di la di Dodo non ha nessun calciatore in grado di creare la superiorità numerica.

Un jolly per la Fiorentina

Non solo caratteristiche tecniche, Parisi può essere un giocatore fondamentale anche nell'eventualità in cui Vanoli, come sembra, voglia provare a cambiare sistema di gioco passando ad una difesa a quattro. Il numero 65 viola nel caso potrebbe infatti giocare in coppia con Gosens sia in posizione di terzino che in posizione di esterno più alto, scambiandosi in base al contesto tattico con l'ex Inter. Insomma la certezza è una, Parisi da giocatore ai margini è tornato ad essere più che mai utile e grazie al lavoro sul campo sembra stia allontanando anche le voci che lo volevano lontano da Firenze già a Gennaio.