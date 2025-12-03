Radio FirenzeViola, continua la programmazione: in onda c'è "Palla al centro"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto.

Dalle 16:00 invece ecco Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Scanner" con Giulio Dini e Anna Dini, e dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara e Lorenzo Marucci. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!