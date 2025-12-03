RFV Mutti: "Vanoli deve entrare nella testa dei giocatori. Mercato di gennaio deleterio"

Bortolo Mutti, ex allenatore, in diretta su Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio", ha commentato così il momento che sta vivendo la Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "La Fiorentina è una squadra in difficoltà sotto tutti gli aspetti, affrontare la Dea dopo la vittoria in Champions non era semplice. Ho visto però la solita squadra che fa fatica a fare gol e dietro è fragile. Fa strano vedere questa squadra in fondo alla classifica vista anche la rosa di cui dispone. Vanoli dovrà lavorare su più aspetti da quello fisico a quello mentale a quello tattico. È un lavoro duro che conosco. La concorrenza poi non è semplice da affrontare perché le squadre in lotta per la salvezza sono abituate a giocare in certe condizioni".

Cosa ne pensa dei gol subiti su palla inattiva?: "Vanoli deve entrare nella testa dei giocatori alzando la loro attenzione soprattutto in situazioni come quelle delle palle inattive. Non deve mancare la malizia e certi atteggiamenti che fanno la differenza alla fine. Il campionato è ancora molto lungo ma non va perso altro tempo, non si può pensare di aspettare un mercato come quello di gennaio che è più deleterio che utile. La parte più difficile del lavoro da fare toccherà a Vanoli".

