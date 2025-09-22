Radio FirenzeViola, oggi il debutto di tre nuove trasmissioni: ecco quando

Il palinsesto invernale di Radio FirenzeViola si arricchisce di nuove voci, storie e passione. Da oggi, tre trasmissioni interamente dedicate al mondo viola faranno il loro debutto, pronte a tenere compagnia agli ascoltatori e a raccontare la Fiorentina da prospettive sempre nuove.

Passione Fiorentina – con Flavio Ognissanti

Il primo appuntamento è fissato alle 16: in diretta fino alle 17, Flavio Ognissanti porterà in studio notizie, commenti e approfondimenti sulla Fiorentina, con l’entusiasmo e la competenza che da sempre lo contraddistinguono. Un’ora intensa per vivere e condividere tutto ciò che accade dentro e fuori dal campo.

Uno contro tutti – con Dimitri Conti e Tommaso Loreto

Il preserale si accende con un format vivace e diretto. Dimitri Conti alla conduzione e Tommaso Loreto nel ruolo di moderatore daranno vita a un confronto serrato, dove idee e opinioni sulla Fiorentina si scontreranno per accendere il dibattito. Un appuntamento per chi ama dire la propria e non si accontenta di facili verità.

In giro per il mondo – con Chiara Andrea Bevilacqua

Dalle 20 alle 21, spazio al racconto della grande comunità viola che si estende ben oltre Firenze. Con Chiara Andrea Bevilacqua, “In giro per il mondo” porterà in radio le voci, le storie e le emozioni dei Viola Club, da quelli più vicini a quelli sparsi in ogni angolo del pianeta. Una trasmissione che unisce, fa viaggiare e dimostra quanto sia grande l’amore per la Fiorentina.