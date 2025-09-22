Si salva solo Mandragora: "Trascinatore in tutto", le pagelle dei quotidiani
In pochi si salvano nella seconda sconfitta consecutiva casalinga della Fiorentina. Contro il Como i viola hanno mostrato lacune nel gioco e nel carattere. E dire che il pomeriggio del Franchi era partito bene: grazie al mancino chirurgico di Rolando Mandragora, che al 6' aveva portato in vantaggio i suoi. E proprio lui, Mandragora, è forse l'unico che si salva nei giudizi del giorno dopo. Per i quotidiani è lui il migliore: "In vetrina per il gol, un sinistro potente e preciso, lotta con ardore ed esce sull'1-0 quando ormai aveva poca energia" scrive la Gazzetta dello Sport, che comunque dà soltanto 6 al numero otto in viola. Il Corriere dello Sport gli dà invece 6,5, spiegando: "Cambia la fisionomia, cambia la disposizione, ma il Rolly da Scampia non lo muovi. Perché ha il sinistro che può sempre far male".
Questi i giudizi di giornali e siti specializzati.
Rolando Mandragora vs Como, le pagelle:
Gazzetta dello Sport: 6
Corriere dello Sport: 6,5
Tuttosport: 6,5
La Nazione: 6,5
Corriere Fiorentino: 6,5
FirenzeViola.it: 7
Tuttomercatoweb.com: 7,5
