Si salva solo Mandragora: "Trascinatore in tutto", le pagelle dei quotidiani

vedi letture

In pochi si salvano nella seconda sconfitta consecutiva casalinga della Fiorentina. Contro il Como i viola hanno mostrato lacune nel gioco e nel carattere. E dire che il pomeriggio del Franchi era partito bene: grazie al mancino chirurgico di Rolando Mandragora, che al 6' aveva portato in vantaggio i suoi. E proprio lui, Mandragora, è forse l'unico che si salva nei giudizi del giorno dopo. Per i quotidiani è lui il migliore: "In vetrina per il gol, un sinistro potente e preciso, lotta con ardore ed esce sull'1-0 quando ormai aveva poca energia" scrive la Gazzetta dello Sport, che comunque dà soltanto 6 al numero otto in viola. Il Corriere dello Sport gli dà invece 6,5, spiegando: "Cambia la fisionomia, cambia la disposizione, ma il Rolly da Scampia non lo muovi. Perché ha il sinistro che può sempre far male".

Questi i giudizi di giornali e siti specializzati.

Rolando Mandragora vs Como, le pagelle:

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

FirenzeViola.it: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5