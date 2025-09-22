RFV M. Orlando: "Pioli in confusione, io continuerei con la difesa a quattro"

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per commentare la sconfitta della squadra di Pioli col Como: "Sono tra quelli che ha definito il mercato 'positivo' quindi non posso dire il contrario adesso. Credo che se questa squadra è arrivata sesta l'anno scorso, non può essere quella che vediamo oggi. Ci sono dei problemi di Pioli che non riesce a trovare la quadra tattica. Penso ci sia anche una criticità di condizione fisica, andiamo sempre in sofferenza. Ma non darei tutta la colpa al mercato: mi sembra che in campo l'allenatore non ci stia capendo molto, così come tanti big che hanno fatto benissimo la passata stagione non stanno rendendo".

Perché Pioli fa così tanta fatica?

"Quando cambi all'ultimo e giochi a quattro, è proprio il momento che ti fa capire la confusione. Ti smentisci, quindi le idee non sono chiare. Lui deve convincersi che questa è una buona squadra che va rimessa in piedi a livello psicologico. Io continuerei con la difesa a quattro, più tre centrocampisti, e due trequartisti dietro a Kean".

Un albero di Natale?

"Sì, perché Kean e Piccoli non possono giocare assieme in questo momento. Oltretutto la fase difensiva parte dagli attaccanti. In più bisogna mettere qualcosa in più a centrocampo, dove ieri sono state gestite male tante situazioni. Anche nei passaggi".

