Martorelli sui viola: "Si è creata una situazione di disagio e disistima"
L'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, ha parlato a TMW della sconfitta della Fiorentina col Como: "Brutta partita per i viola. Il Como ha meritato la vittoria. Questa sconfitta in casa per la Fiorentina non ci voleva, viene a crearsi una situazione di disagio e autostima che viene a mancare. C'è già stata una piccola contestazione dei tifosi. Conosco l'ambiente a Firenze, so quanto è complicato quando non arrivano i risultati. Il Como ha fatto un'ottima partita e ha meritato di vincere".
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
