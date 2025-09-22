Viola nel baratro e una classifica che fa paura: l'analisi cruda de La Nazione

Nel baratro la Fiorentina ci finisce al terzo dei sei minuti di recupero post-novantesimo. Addai taglia area e difesa e con un rasoterra sigilla la vittoria del Como. Che per i viola (super contestati) significa secondo ko di fila in casa e quindi una classifica da spettri che fanno paura. Un dramma. Anche perché il ko di ieri è il risultato di 90 minuti senza idee, senza gioco, senza grinta e carattere. Lo scrive questa mattina La Nazione che, parlando de ko dei viola ieri contro il Como, evidenzia anche come nonostante gli uomini cambiati e il nuovo modulo la rivoluzione operata da Stefano Pioli non è servita. E i tifosi hanno già perso la pazienza.