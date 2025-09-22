Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso c'è Viola Amore Mio!

Lunedì di sorprese su Radio FirenzeViola: il palinsesto si arricchisce di due nuove trasmissioni, con nuovi protagonisti delle nostre ore di diretta. Adesso dalle 10 spazio a "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco la prima novità: va in onda la prima puntata di Passione Fiorentina con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da Dimitri Conti e il suo Uno contro tutti, nuovo format che prevederà in studio Tommaso Loreto.

