La Viola è un flop, ma anche Bonacina: le pagelle dell'arbitro di Fiorentina-Como

vedi letture

Se è vero che la Fiorentina ha tutt'altro che convinto nella sfida di campionato persa contro il Como, stessa cosa si può dire per Kevin Bonacina, l'arbitro dell'incontro di ieri. Bocciato da tutti i quotidiani, il fischietto classe '93 ha mostrato evidenti difficoltà nel controllare una gara diventata da subito nervosa. Per questo, nel lunedì di commento sui quotidiani, colleziona tante gravi insufficienze. "Non piace il metro adottato. Non ha in pugno la situazione. Sbaglia sul rigore e su qualche cartellino. Duro con Pioli" scrive la Gazzetta dello Sport, che in generale commenta la prova anche del Var e degli assistenti così: "Quanti errori. Poca personalità".

Per il Corriere dello Sport Bonacina è da 5: "Fa fatica, tanta, soprattutto nel primo tempo. Non ha mai dato la sensazione di essere centrato sul match, ha dato un rigore che si faceva fatica a capire il fallo. Sbaglia un timing (vantaggio chiaro per Kean lanciato verso la porta del Como per un fallo a centrocampo su Dzeko) che spiega tutto. E sul gol dell’1-1, assegna la punizione alla Fiorentina (chiaro il gesto), poi chissà perché inverte. Tutto sotto gli occhi di Rocchi: speriamo in un giudizio coerente".

Questi i voti di Bonacina, arbitro di Fiorentina-Como 1-2:

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5