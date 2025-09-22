Calamai: "Viola, ora scelte nette: Pioli può rimettere a posto tutto"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così la sconfitta della Fiorentina col Como: "Stamani pensando a cosa avrei voluto dire mi è venuta in mente una frase che è entrata nella storia di questo paese. 'L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare' pronunciata da un grande campione come Gino Bartali. Voglio provare a non essere così pessimista. Non è tutto sbagliato ma c'è molto da rifare.

C'è da ripensare questa squadra, bisogna fare delle scelte nette, pazienza se queste dovessero penalizzare degli investimenti importanti. Siamo molto indietro, ma Pioli ha la competenza e capacità per mettere a posto questa macchina e portarla sulla strada giusta. Non è successo ancora nulla, ma adesso non si possono commettere errori".