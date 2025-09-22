Bucchioni su TMW: "Viola, mercato sopravvalutato. Solo Pioli può dare la scossa"

Enzo Bucchioni, sulle colonne di TMW, questa mattina analizza il momento-no della Fiorentina, sconfitta ieri in casa anche dal Como. Ecco il pensiero del giornalista: "C’è anche un flop in questo inizio stagione è si chiama Fiorentina. Per molti (anche per me) avrebbe potuto essere la sorpresa del campionato: per ora lo è in negativo.

Zero vittorie, due punti appena. Pioli non ha ancora dato identità (a Kean non arriva un pallone giocabile), ieri ha pensato solo a contrastare il Como, ma finite le energie la Viola s’è consegnata alle trame di Fabregas e alla qualità dei suoi giocatori. Probabilmente è stata sopravvalutata la campagna acquisti, novanta milioni per comprare giocatori dall’Empoli e dal Venezia retrocesse, dal Parma o dal Cagliari non deve essere stata una buona idea. Per ora sembrano tutti in difficoltà, serve una scossa rapida e la può dare soltanto Pioli".