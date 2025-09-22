Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Palla al Centro"!

Oggi alle 14:05Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi. Ora in onda dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle dalle 16:00 ecco la prima novità: va in onda la prima puntata di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da Dimitri Conti e il suo Uno contro tutti, nuovo format che prevederà in studio Tommaso Loreto.

