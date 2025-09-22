RFV Pino Vitale: "Il ruolo di Dodo mi ha stralunato, manca un uomo-squadra"

Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" dei temi più attuali in casa Fiorentina: "Pioli è un allenatore bravo, però quando non vedi i risultati ti incarti. Sta cercando la soluzione. In questo momento le punte non fanno gol, il centrocampo è altalenante. Sul 2-1, Pongracic non doveva arretrare verso l'area ma pressare l'uomo. Ora ci vuole calma. In questo momento ci sono delle difficoltà legate al fatto che non si ha un vero uomo-squadra in mezzo al campo. Sulla posizione di Dodo sono rimasto stralunato...".

E di Lamptey a tutta fascia cosa pensa?

"Intanto dico che sono contento che abbia esordito Fortini, giocatore giovane ma importante. Io non stravedo per Lamptey, quindi dico solo che dobbiamo dare a Pioli questa settimana di tempo per permettergli di migliorare le cose. Detto questo, per me la Fiorentina non è più forte dell'anno scorso".

C'è stato qualche errore di valutazione?

"Abbiamo un fuoriclasse in porta e uno davanti. Gosens è forte, anche Gudmundsson ci darà delle soddisfazioni. Ma in mezzo al campo la Fiorentina non è migliorata. Fagioli ci sta deludendo, bisogna recuperare il vero Fagioli. Nel frattempo Pioli sta cercando delle soluzioni alternative".

