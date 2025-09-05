Gattuso e il Made in Italy, Kean resta il punto fermo in attacco: stasera titolare

È Moise Kean il simbolo dell'Italia di Gennaro Gattuso che nascerà stasera a Bergamo contro l'Estonia. Il centravanti della Fiorentina, per il Corriere dello Sport (la prima pagina in calce), sarà al centro dell'attacco della Nazionale stasera per la prima del nuovo ct, da cui riparte la corsa alle qualificazioni al Mondiale. L'ex Juve resterà il punto fermo del reparto offensivo degli Azzurri, mentre rimane da capire chi sarà il partner del bomber viola: Gattuso potrebbe schierare al suo fianco una doppia prima punta con Retegui, altrimenti il ct sceglierà tra Raspadori e Daniel Maldini il trequartista da affiancare a Kean.

È il dubbio irrisolto delle prove generali in cui è partito dal 4-2-3-1 (se intendiamo Kean seconda punta o Raspadori o Maldini) e avrebbe finito con il 4-3-3 rimettendo dentro Locatelli, inizialmente destinato alla panchina. Tonali e Barella formeranno la coppia dei mediani. Politano è riuscito a spuntarla nel duello con Orsolini. Zaccagni presidierà la fascia sinistra. Gattuso chiederà a Dimarco di spingere, diventando il quinto attaccante in proiezione offensiva. La costruzione a tre permetterà all’interista di salire come Spinazzola all’Europeo 2021. Gattuso, nella scia di Spalletti, non rinuncerà ai due migliori centrali, seppur di piede sinistro: Calafiori accanto a Bastoni con Di Lorenzo a chiudere la linea difensiva.