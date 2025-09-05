Focus sui lavori e le tempistiche del Franchi: seguilo oggi durante "Palla al Centro"!
In questi giorni di sosta, dove non è il campo a fare da padrone, tiene banco la questione stadio. Il futuro del Franchi resta oggetto di dibattito nel capoluogo toscano per i tifosi della Fiorentina e non solo, visto l'attuale progetto di restyling che interessa in generale l'area di Campo di Marte. Su tutte queste riflessioni si concentrerà oggi "Palla al Centro", trasmissione di Radio FirenzeViola (in diretta anche sulle frequenze di Lady Radio) che dalle 14 alle 16 approfondirà ogni tematica relativa ai lavori dello stadio della Fiorentina.
Con Tommaso Loreto e Dario Baldi, ci sarà anche Donato Mongatti - opinionista per le nostre testate che segue attentamente la vicenda stadio - che entrerà nel merito di ogni questione in compagnia degli ascoltatori, cui soddisferà ogni curiosità riguardante l'impianto di Nervi. Per interagire con noi, scrivici al 348 751 3933 o chiamaci allo 055 77 111 71. Per ascoltarci CLICCA QUI!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati