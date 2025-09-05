Dzeko: "A Firenze accolto bene da subito. Età? Anche l'esperienza conta"

L'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, in questo momento impegnato con la nazionale bosniaca (di cui è capitano) per le gare di qualificazione al mondiale americano del 2026, ha parlato ai microfoni ufficiali della Fifa del percorso della rappresentativa slava. Queste le sue dichiarazioni a partire dal momentaneo primato del girone della Bosnia: "Certo, essere in testa ci dà fiducia, ma sappiamo che la strada è ancora lunga. La cosa più importante è la continuità. Abbiamo qualità nella squadra e, se manterremo la giusta mentalità, credo che alla fine di queste qualificazioni potremo farcela".

141 presenze e 68 gol con la Bosnia: cosa prova quando indossa la maglia della nazionale?

"È sempre un enorme onore. Ogni volta che indosso la maglia, mi sento orgoglioso di rappresentare il mio Paese. I numeri sono importanti, ma ciò che conta davvero sono le emozioni e la responsabilità di giocare per la Bosnia ed Erzegovina".

Si dice che il vino invecchiato sia il migliore. È questo il segreto della sua scelta di Firenze?

"Forse è vero! Firenze è una città bellissima e qui mi sento bene. Anche nel calcio l’esperienza conta, e penso di poter ancora dare molto in campo".

Ha giocato con Roma, Inter e ora Fiorentina. Cosa rende così speciale la Serie A e quali sono le sue prime impressioni con la maglia viola?

"La Serie A è molto tattica, molto competitiva. Ogni partita è una battaglia, ed è questo a renderla speciale. Con la Fiorentina mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e sono motivato a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".