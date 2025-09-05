Il Caffè Nero Bollente: "Kean, manca il gol: una rete con l'Italia per ritrovare gioia"
FirenzeViola.it
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo su Moise Kean e sulla maglia da titolare che dovrebbe ricevere stasera con l'Italia, nel match di debutto di Gattuso da ct azzurro: "Gli attaccanti soffrono per il digiuno da gol, l'inizio di campionato di Kean è da 6: gli manca la rete, un gol importante. Con la maglia della Nazionale, sarebbe importante che riuscisse a segnare e ritrovare la gioia di quel gesto tecnico, portando poi quella gioia nella Fiorentina.
Perché la squadra è più forte, ma per il salto di qualità serve il Kean della passata stagione". Qua sotto il video con l'intervento:
