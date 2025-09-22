Paolo Condò: "Viola tatticamente instabili, dove sono i giocatori bravi?"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condo' ha analizzato sul Corriere della Sera il flop della Fiorentina in questo inizio stagione: "I viola sono lontani da una formazione stabile. La Lazio viaggia ancora più lontana, perché lo stop forzato del mercato ha reso i biancocelesti una casa con le finestre sbarrate e l’aria viziata come testimoniato dalle due espulsioni.

Ma tornando alla Fiorentina, la fantomatica quantità di giocatori 'bravini' che stentano a crescere è stata messa alle strette da un'altra bella prestazione del Como, che al contrario della Lazio è un attico senza vetri alle finestre, fin troppo fresco e ventilato, dove rischi il raffreddore ma certo non l’asfissia”.