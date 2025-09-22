Paolo Condò: "Viola tatticamente instabili, dove sono i giocatori bravi?"
Il giornalista Paolo Condo' ha analizzato sul Corriere della Sera il flop della Fiorentina in questo inizio stagione: "I viola sono lontani da una formazione stabile. La Lazio viaggia ancora più lontana, perché lo stop forzato del mercato ha reso i biancocelesti una casa con le finestre sbarrate e l’aria viziata come testimoniato dalle due espulsioni.
Ma tornando alla Fiorentina, la fantomatica quantità di giocatori 'bravini' che stentano a crescere è stata messa alle strette da un'altra bella prestazione del Como, che al contrario della Lazio è un attico senza vetri alle finestre, fin troppo fresco e ventilato, dove rischi il raffreddore ma certo non l’asfissia”.
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
1 Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
