Galli critico dopo il Como: "La squadra ieri è andata a 'spasso', non ha un'identità"

L'ex portiere viola, Giovanni Galli, si è così espresso sulla disfatta della Fiorentina contro il Como: "La forza dei viola deve essere quella di comandare la partita al di là dell'avversario: è stato il mantra di Pioli fin dall'inizio, ma purtroppo non è successo. La partita di ieri era stata approcciata bene, poi però c'è stato un solo tiro in porta sul gol di Mandragora, in più non si può solo cercare di bloccare l'avversario perché significa non avere un'identità. La squadra ha bisogno di ritrovare certezze, Pioli deve scegliere 13 titolari che possono dare garanzie e quelli devono essere.

La squadra ieri è andata a spasso. Ho fiducia nell'allenatore ma bisogna iniziare a correre, l'asticella è stata alzata”.