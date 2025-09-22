Tifosi, la curva Fiesole è pronta a disertare la trasferta di Pisa: il punto
Il tifo organizzato della Fiorentina sta valutando di disertare la trasferta di domenica a Pisa. Il motivo è legato al costo dei biglietti per il settore ospiti, che ammonterà a 45 euro più 4 per la prevendita (tagliandi disponibili dalle 15:30 di oggi). Una decisione che con ogni probabilità sarà confermata nelle prossime ore con un comunicato ufficiale da parte della frangia più calda dei sostenitori viola.
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
