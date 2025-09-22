FirenzeViola Mandragora, un (altro) gol per favorire il rinnovo. Ma ancora nessun contatto

Rolando Mandragora si conferma trascinatore di una Fiorentina spaesata. L'ex Torino ieri pomeriggio ha aperto le marcature sfoderando una saetta da fuori area che si è poi rivelata l'unico tiro in porta dei viola. Seconda rete del classe '97 in cinque partite, anche se non è bastata a regalare la vittoria alla sua squadra. L'atteggiamento collettivo si è rivelato inefficace soprattutto nel secondo tempo, quando il Como ha deciso di accelerare ribaltando, di fatto, le carte in tavola.

I segnali di Rolly.

Questo non toglie che Mandragora abbia lanciato un (altro) segnale chiaro alla società: ad oggi è il capocannoniere della Fiorentina in campionato, davanti all'unico altro marcatore Luca Ranieri. Pradè e Goretti hanno manifestato la volontà di rinnovargli il contratto, senza però fare il passaggio decisivo col procuratore. Che è in attesa di ricevere una telefonata dal Viola Park. Le settimane passano, eppure non si è ancora mossa una foglia concretamente.

Rinnovo alle porte (?).

La situazione ad ora rimane invariata. La Fiorentina ha in mente di prolungare il contratto del giocatore fino al giugno del 2028. La scadenza attuale è fissata al prossimo anno, ma c'è un'opzione per il 2027 che scatta alla venticinquesima presenza stagionale. Il mese giusto per tornare a discutere del rinnovo doveva essere proprio settembre: il periodo complicato che sta vivendo la squadra viola non ha agevolato le cose. Nel frattempo Mandragora continua a segnare.