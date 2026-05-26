RFV Pietro Lo Monaco: "Paratici avrà una grossa gatta da pelare: smaltire una maxi-rosa"

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Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando della situazione della Fiorentina e delle future scelte che Paratici dovrà fare: "Vi posso raccontare la mia esperienza. Ai miei tempi i direttori facevano le squadre e gli allenatori li allenavano, loro partivano già con il materiale che avrebbero avuto a disposizione. A me piace pensare così la divisione dei compiti, anche perché io prediligo i tecnici che lavorano bene sul campo, che spesso sono quelli che hanno più difficoltà nella lettura delle trattative di mercato. Fabio Grosso a Firenze? Dipende sempre dal progetto, di sicuro è un allenatore che esprime un certo tipo di calcio, aggressivo. Se la Fiorentina ha in mente un progetto tecnico Grosso può essere un allenatore che può crescere assieme alla squadra. Poi Paratici ora ha altre gatte da pelare. Il problema non è rifare la squadra, ma è smaltire una rosa da 37-38 giocatore. Non sarà facilissimo, il grosso del lavoro sarà questo, anche perché son quasi tutti giocatori che hanno deluso e difficilmente saranno piazzabili. A gennaio hai preso Brescianini e Fabbian, due giocatori che ora devi riscattare, devi capire adesso cosa farci.

L'annata disgraziata capita a tutti parliamoci chiaro, ma la Fiorentina ha il dovere di puntare in alto. Non puoi pensare di fare una squadra per la salvezza, anche perché non è un club abituato a farlo e rischierebbe molto facendo così".