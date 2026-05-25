RFV Sauro Fattori: "Con la rosa attuale la Fiorentina può arrivare al massimo decima"

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Nel lunedì di Radio FirenzeViola spazio a Sauro Fattori, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina che ha parlato così delle ultime di casa viola: "Io continuo a pensare che la squadra di quest'anno potenzialmente è da nono-decimo posto, da 54 punti circa. Quest'estate la Fiorentina dovrà valorizzare i rientri, sperare che qualcuno possa rivalutarsi, sperare che magari un allenatore possa rilanciare qualcuno, anche se poi guardo i nomi, ci sono i soliti profili, Beltran, Sottil, Barak. Il primo investimento da fare è come sempre l'allenatore. Poi però per la situazione attuale non è facile scegliere il tecnico e soprattutto trovare qualcuno che possa accettare".

Qui il podcast con l'inizio della trasmissione