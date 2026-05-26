RFV Di Chiara: "Ecco su chi punterei per la Fiorentina se fossi in Paratici"

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Il doppio ex di Lecce e Fiorentina, Alberto Di Chiara, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per commentare le ultime di casa viola: "Il lavoro di Paratici sarà complesso. Dovrà capire su chi può costruire una squadra competitiva. Parlando degli esterni Gosens e Dodo non hanno convinto, il primo secondo me ha finito le pile, il secondo è ancora un giocatore migliorabile nonostante gli anni. Per me comunque Dodo, nonostante il carattere particolare, può essere un giocatore utilissimo per la Fiorentina.

Io credo che Paratici debba sfruttare questo periodo per creare uno zoccolo da cui ripartire. Penso che stia studiando tutti, anche Fortini. Adesso non so cosa farà Fortini, ma può servire perché devi puntare a fare una squadra con ricambi in ogni ruolo. L'obiettivo della Fiorentina deve essere quello di fare questo benedetto scalino e arrivare in Europa League, o attraverso il campionato o magari attraverso la vittoria della Coppa Italia. Io punterei sul mercato e sul prendere due esterni alti in grado di saltare l'uomo, con Kean al centro di tutto. Ma i giocatori ci sono, vi posso dire che sto seguendo la C e ci son tanti ragazzi validi anche per la Fiorentina. Se a loro aggiungi 4-5 giocatori che ti possono fare la differenza puoi toglierti grandi soddisfazioni nella prossima stagione".