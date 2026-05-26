RFV Leo Turrini: "Grosso mi piace, ma deve superare la prova del budino"

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Prestigiosa firma del QS - La Nazione e noto volto di Sky Sport, soprattutto nel mondo dei motori, Leo Turrini è stato ospite di Radio FirenzeViola. Intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio", Turrini ha fatto il punto sulla panchina della Fiorentina dell'anno prossimo. In particolare, il giornalista, tifoso del Sassuolo, si è concentrato sul nome di Fabio Grosso, tecnico neroverde e uno dei primi nomi per i viola della stagione successiva: "Io vivo a Sassuolo e ti posso anche riportare l'opinione del nostro piccolo popolo. Qui vogliono tutti bene a Grosso, gli sono riconoscenti per il lavoro fatto in questi ultimi due anni. Ha fatto delle ottime cose e non ha mai deluso le aspettative legate alla cifra di gioco che gli si richiedeva. Dopodiché, di solito se sono bravi gli allenatori dopo un po' vanno via da qui, non mi meraviglio che si parli di lui per squadre più importanti.

Lui sicuramente è preparato anche per gestire una squadra come la Fiorentina. Poi da queste parti si dice sempre che per capire se un budino è buono bisogna mangiarlo. Grosso a Sassuolo ha potuto lavorare in un contesto a pressione zero. Qui se perdi tre partite di fila non importa a nessuno dei tifosi, nessuno ti aspetta fuori dal campo. A Firenze le cose sarebbero diverse. Io credo che Grosso abbia comunque l'esperienza umana per allenare la Fiorentina, anche per la carriera da calciatore. Però insisto, bisogna fare la prova del budino".