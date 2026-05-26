RFV Massimo Paganin: "Col senno di poi Comuzzo andava venduto. Ndour? Crescita esponenziale"

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L'ex difensore di Fiorentina e Bologna, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Viola AmoreMio'. Paganin ha commentato così le ultime di casa Fiorentina, cominciando da un suo giudizio su Pietro Comuzzo, difensore convocato dal Ct Silvio Baldini per le amichevoli di giugno della Nazionale Italiana: "Alle volte bisogna fare un passo indietro per poterne fare due in avanti, è logico e succede nella vita, nel calcio tutte queste dinamiche vengono accelerate. Fa parte del percorso, in questi momenti ti fai le spalle larghe e ognuno ci passa. Lui non ha fatto bene quest'anno ma neanche tutta la Fiorentina. Poi questa convocazione non è un premio, ma è un segnale di cambiamento che vuole dare il nuovo Ct.

Col senno di poi, la Fiorentina avrebbe dovuto accettare l'offerta da oltre 30 milioni fatta dal Napoli proprio per Comuzzo nel gennaio 2025?

"Col senno di poi ti dico di sì, ma perché sono cifre che ti permettono di incassare e reinvestire. Poi comunque è un giocatore valido e può riconquistarsi il posto".

Tra i convocati in Nazionale c'è anche Cher Ndour. Che ne pensa del centrocampista viola?

"Vale anche per Ndour quello che ho detto di Comuzzo; anche Ndour è passato attraverso alcune difficoltà, ha fatto il suo percorso e ha finito quest'anno in crescendo, il suo percorso di crescita comunque è stato esponenziale. La convocazione in Nazionale è particolare e come ho detto è più un messaggio o un segnale, rimane comunque una convocazione con l'Italia".