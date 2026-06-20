RFV Pierguidi: "Che successo il Calcio Storico! Onorati di Flavio Cobolli"

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Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze nonché del Calcio Storico, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" della tradizionale manifestazione sportiva che si concluderà con la finale tra Rossi e Azzurri: "C’è stata una grandissima risposta da parte della città. I colori hanno fatto un record di vendita di biglietti presso i loro associati. Sotto questo aspetto è andata molto bene, ma anche dal punto di vista delle televisioni che hanno vinto un bando pagando Comune un buon corrispettivo che sarà riversato ai colori. Le aspettative sono molto alte e il riscontro positivo".

Il Magnifico Messere della finale sarà Flavio Cobolli…

"Lui è più che contento, ci fa davvero piacere avere un campione del tennis come lui. Tra l’altro è molto legato a Firenze perché è nato qui. Il nonno era un fiorentino purosangue. Ha un giglio tatuato sul collo. È bello avere con noi un campione come lui".

Nella seconda semifinale non c’è stato il Magnifico Messere ma due Leggiadre Madonne. È un unicum?

"No, a volte c’è stata solo una Leggiadra Madonna. È una cosa bella, che ha coinvolto grandi personalità dal punto di vista dello sport e fiorentine nel mondo dello spettacolo. È stata una cosa molto apprezzata".

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