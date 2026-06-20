RFV Frey: "Il giocatore più tecnico della mia Fiorentina? Santana"

vedi letture

Così l'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, a "Firenze in campo" su Radio FirenzeViola a proposito del giocatore viola più tecnico con cui ha condiviso lo spogliatoio: "Ce n’erano così tanti con caratteristiche speciali… Forse dal punto di vista tecnico Mario Santana aveva delle qualità incredibili, purtroppo gli infortuni l’hanno frenato. È stato un rimpianto perché poteva fare molto di più. Poi ovviamente tutti abbiamo scoperto tutti Stevan Jovetic… Era un giocatore bello da vedere, aveva eleganza. Quella era la mia Fiorentina, ma potrei citarti anche Pepito Rossi. Chissà cosa avrebbe potuto fare senza quegli infortuni”.

Il portiere francese Maignan è parso un po’ in difficoltà col Senegal…

"Stranamente l’ho visto sottotono, mi è sembrato molto insicuro. Non è da lui, perché solitamente è un portiere molto carismatico. Spero sia stato solo un episodio. La Francia resta una delle favorite. Ma occhio alle sorprese, ho visto della Nazionali potenzialmente inferiori che invece hanno fatto delle grandi partite”.

Tornando alla Fiorentina, qual è il tiro più forte che ha dovuto gestire in allenamento?

"Adriano. Ancora più di Vargas. Perché aveva una forza fisica e un tiro incredibili. Una volta ho preso un suo tiro da due metri in faccia, mi è rimasto il marchio del pallone per tre giorni attaccato in faccia. Sono sopravvissuto per miracolo (ride, ndr). Adriano ha dato tanto al calcio, si è preso l’Inter sulle spalle da solo. Era un ragazzo grande e grosso con la testa di un bambino, molto attaccato alla famiglia. Non ha mai digerito la scomparsa del padre. C’è stato un Adriano prima e un Adriano dopo quell’evento. Poteva ambire al Pallone d’Oro".

Facciamo un gioco: Neto lo mette in prima, seconda, terza o quarta fascia?

"Quarta".

Superchi?

"Terza".

Lafont?

"Quarta".

Toldo?

"Seconda".

Galli?

"Terza".

De Gea?

"Quarta".

Boruc?

"Quinta (ride, ndr). Dai quarta".

Albertosi?

"Prima".

Sarti?

"Terza".

Frey?

"Seconda".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!