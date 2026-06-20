Beltran, il River Plate lascerebbe il 50% della futura rivendita ai viola
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Il River Plate sta lavorando per riportare a casa Lucas Beltran. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, l'affare potrebbe chiudersi sulla base di una cifra complessiva vicina ai 7-8 milioni di euro. Secondo il noto giornalista di mercato argentino, Cesar Luis Merlo, la Fiorentina manterrebbe il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
I dettagli sulla formula
L’operazione - informa il collega sudamericano - potrebbe prevedere una formula che consenta al River di dilazionare il pagamento. In questo senso si tratterebbe di un prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto a 6,7 milioni circa. Manca il sì di Beltran per sbloccare definitivamente la trattativa.
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