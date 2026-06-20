Calciomercato La Fiorentina tratta col River la cessione di Beltran: le cifre dell'operazione

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Il River Plate insiste con la Fiorentina per Lucas Beltran: mancano alcuni dettagli e soprattutto il consenso dell'attaccante

Lucas Beltran può tornare al River Plate. Le parti sono in trattativa per raggiungere un accordo di massima sulla base di 7-8 milioni di euro, che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è la valutazione globale dell’attaccante. Non c’è ancora l’intesa definitiva, restano alcuni dettagli da sistemare. Il giocatore sta riflettendo approfonditamente sul da farsi, ben sapendo di essere la seconda scelta del River che all’inizio aveva battezzato la pista Giovanni Simeone.

Lo stipendio pesante da sistemare

Non solo, Beltran si porta dietro un ingaggio oneroso e da non sottovalutare: 1,8 milioni a stagione. Quindi servirà un altro po’ di tempo per capire se l’operazione potrà andare realisticamente in porto. Il contratto del Vikingo con la Fiorentina scadrà nel 2028, ma è chiaro che la sua avventura in maglia viola è finita da tempo. Lui stesso sarebbe rimasto volentieri al Valencia dove ha trascorso l’ultimo anno in prestito secco. Sa di doversi giocarsi le sue carte altrove.

I numeri di Beltran con la Fiorentina

Quel che è certo è che tutti faranno il possibile per cercare una soluzione. Dopo tre anni, 98 presenze, 16 gol e 9 assist, Beltran è pronto a lasciare definitivamente la Fiorentina. Lo scenario più verosimile porta al River Plate, dove il classe 2001 si è formato calcisticamente e ha esordito tra i professionisti. E da cui la società viola lo aveva acquistato per una cifra complessiva vicina ai 18 milioni di euro per poi, forse, rivenderlo agli stessi argentini a 10 milioni in meno.