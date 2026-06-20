Faville in viola, di nuovo a Istanbul? Italiano-Vlahovic, il Besiktas vuole ricomporli

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A Firenze condivisero il campo solo per mezza stagione, ma fu tutt'altro che banale. Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano fecero faville insieme nei primi sei mesi della prima annata da tecnico viola dell'attuale allenatore del Besiktas, probabilmente segnando il periodo più roseo e realizzativo della carriera del centravanti serbo.

Staccatosi dalla Juventus a parametro zero, proprio l'attaccante è entrato nel mirino della squadra turca per volere del suo ex tecnico ai tempi della Fiorentina. Lo riporta TMW, scrivendo che il club di Istanbul starebbe preparando una maxi offerta da recapitare a Vlahovic per riportarlo alla corte di Italiano, che tanto lo fece rendere bene nel periodo in viola prima del famigerato passaggio in bianconero dell'inverno 2022. Sono attesi sviluppi.