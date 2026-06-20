Calciomercato Accordo Fiorentina-River per il ritorno in patria di Beltran. Manca solo il suo ok

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Fiorentina e River Plate hanno trovato l'accordo per il ritorno ai Millonarios del Vikingo: affare a titolo definitivo, manca solo il suo ok

Lucas Beltran va verso il ritorno in Argentina e più in particolare al River Plate, club in cui è calcisticamente nato e cresciuto da cui la Fiorentina lo prelevò nell'estate 2023. Come appreso dalla nostra redazione, il club viola e quello di Buenos Aires hanno trovato un accordo di massima per il passaggio a titolo definitivo dell'attaccante ai Millonarios, mentre manca ancora l'ok del classe 2001 al trasferimento. Qualora arrivasse anche il sì del giocatore, l'affare andrebbe in porto a stretto giro di posta.

La stagione a Valencia e il rientro in patria

Anche a Valencia il tifo si è diviso sull'attaccante argentino: c'è chi ne apprezza l'attitudine e il sacrificio senza palla, chi, in una città che ha visto tre dei 'nove' più forti dell'ultimo ventenni di calcio spagnolo (Fernando Morientes, David Villa, Alvaro Negredo) si aspetta ben altro impatto quando il pallone scotta in area. I numeri offensivi del Vichingo sono quelli di un buon centrocampista, appunto 3 reti e 3 assist. Cifre grame, che ci riportano a quanto detto a settembre dall'allora Ds viola Daniele Pradè a proposito della sua cessione in prestito: "Tifiamo per Lucas, anche perché a ogni rete fatta incasseremo qualcosa", bonus legati alle marcature da cui la Fiorentina ha incassato molto poco.