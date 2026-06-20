La Fiorentina su un ex obiettivo: si tratta di Silvetti dell'Inter Miami

La Fiorentina su un ex obiettivo: si tratta di Silvetti dell'Inter MiamiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina può tornare su un giocatore già seguito lo scorso inverno. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.com la società viola si sarebbe nuovamente interessata a Mateo Silvetti, ala sinistra classe 2006 argentina che gioca in MLS, nello specifico nell'Inter Miami di Lionel Messi. Il giocatore originario di Rosario sarebbe tornato in orbita viola per sopperire alla mancanza di esterni.

I numeri di Silvetti

Silvetti ha giocato diverse stagioni al Newell’s (nelle giovanili e poi in prima squadra) prima di arrivare nel club della Florida, dove finora ha messo a referto 21 partite impreziosite da 5 reti e altrettanti assist.