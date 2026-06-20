La Fiorentina su un ex obiettivo: si tratta di Silvetti dell'Inter Miami
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La Fiorentina può tornare su un giocatore già seguito lo scorso inverno. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb.com la società viola si sarebbe nuovamente interessata a Mateo Silvetti, ala sinistra classe 2006 argentina che gioca in MLS, nello specifico nell'Inter Miami di Lionel Messi. Il giocatore originario di Rosario sarebbe tornato in orbita viola per sopperire alla mancanza di esterni.
I numeri di Silvetti
Silvetti ha giocato diverse stagioni al Newell’s (nelle giovanili e poi in prima squadra) prima di arrivare nel club della Florida, dove finora ha messo a referto 21 partite impreziosite da 5 reti e altrettanti assist.
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