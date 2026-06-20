I convocati dell'Albania U15 per le amichevoli: c'è il viola Enea Taci
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Genti Mahmuti, commissario tecnico dell’Albania Under 15 ha diffuso la lista dei convocati diramata in vista delle due amichevoli contro la Macedonia del Nord del 22 e 24 giugno. Presente anche il centrocampista quattordicenne della Fiorentina, Enea Taci. Questo l’elenco completo.
Portieri: Valerio Alijaj, Besardo Ndoj.
Difensori: Elez Elqeni, Denian Avdylaj, Dejvis Mesiti, Noseld Bahushi, Romeo Hazizaj, Alesio Gjomarkaj.
Centrocampisti: Redjon Margjeka, Elio Tavani, Enea Cela, Kledi Dida, Matias Mehmeti, Gean Ramadani, Elio Mera, Enea Taci.
Attaccanti: Santiago Perkola, Endi Peculi, Adrian Sina, Samuel Prendi, Albion Qorraj.
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