Piccoli finisce nel mirino della Lazio: ecco le condizioni della Fiorentina per una partenza

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Il futuro di Roberto Piccoli potrebbe intrecciarsi con quello della Lazio. Il club capitolino è alla ricerca di un nuovo numero nove per la prossima stagione e l'attaccante della Fiorentina è uno dei nomi finiti sul taccuino di Gennaro Gattuso, deciso a rinforzare un reparto che nell'ultimo campionato non ha garantito il rendimento sperato. Le caratteristiche dell'ex Cagliari convincono il tecnico biancoceleste, che nel suo 4-2-3-1 vuole una punta strutturata, capace di far salire la squadra, imporsi nel gioco aereo e facilitare gli inserimenti degli uomini alle sue spalle.

Per questo, come riferisce "La Gazzetta dello Sport", il suo profilo viene seguito con particolare attenzione. La situazione resta comunque legata alle scelte della Fiorentina. Dopo aver investito 25 milioni di euro per acquistarlo dal Cagliari dodici mesi fa, il club viola non esclude un prestito, ma soltanto se Moise Kean dovesse restare a Firenze. In questo scenario la Lazio potrebbe inserirsi concretamente, provando a portare Piccoli nella Capitale con un'operazione a titolo temporaneo. La priorità della Lazio davanti resta comunque Lorenzo Lucca. Rientrato al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, l'attaccante era stato seguito anche dalla Fiorentina, ma ora è il club biancoceleste a spingere con maggiore decisione per portarlo nella Capitale.