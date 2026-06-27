Ag. Tommaso Berti: "La Fiorentina poteva riscattarlo per 350mila euro"

vedi letture

Angelo Rea, procuratore del centrocampista del Cesena Tommaso Berti che nel 2022-2023 ha vestito la maglia della Fiorentina Primavera, ha parlato del suo assistito a Radio Sportiva: "C’erano tante attenzioni su Tommaso anche di Serie A, poi è arrivata la proposta della Cremonese. Vedendo l’importanza della piazza e il campionato che vogliono fare, abbiamo pensato che fosse quel passo in più per fare quel campionato migliore in una squadra che punta a vincere. Abbiamo deciso di accettare anche nel rispetto del Cesena perché abbiamo ricevuto una bellissima offerta. Se fosse stata un’altra squadra non credo che l’avremmo presa in considerazione. Siamo contentissimi, ma prendiamo questa esperienza come un punto intermedio per la sua crescita e non come un punto d’arrivo. Richieste dall’estero? Era arrivata una proposta da un club di Championship e c’era stato un interessamento di una squadra spagnola, ma dopo aver ascoltato le parole della Cremonese non abbiamo ascoltato più nessuno".

Cosa ha rappresentato la Fiorentina per lui?

"Firenze per lui ha rappresentato quell’esperienza lontano da casa: lo ha formato tantissimo. La Fiorentina poteva riscattarlo a 350mila euro e non l’ha fatto. Nel calcio si fanno delle scelte. In tanti potevano avere un crollo a livello emotivo, lui invece si è rimboccato le maniche e ha vinto il campionato di C con il Cesena con un allenatore importante come Toscano. Si è guadagnato sul campo la Serie B e per due anni l’ha fatta bene. Firenze gli ha dato la possibilità di vedere che per fare il giocatore devi fare i sacrifici lontano da casa: è stata un’esperienza bellissima perché l’ha formato. Cesena ha rappresentato un trampolino per portarlo in una squadra ancora più importante. Penso che rimarrà legato al Cesena per sempre".