C'è concorrenza per Liberali: il Como spinge, occhio al Sassuolo
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La Fiorentina è in corsa per Mattia Liberali, fantasista di proprietà del Catanzaro. Secondo le informazioni raccolte dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto c’è concorrenza per il classe 2007: occhio a Parma, Como e Sassuolo. La squadra di Fabregas ha già mosso passi importanti, programmando un vertice nei prossimi giorni per l’eventuale affondo definitivo. Pure i neroverdi lo considerano una priorità. Liberali ha una clausola rescissoria di 6 milioni, la metà dei quali andrebbe al Milan che ha mantenuto il 50% sulla rivendita del trequartista.
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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