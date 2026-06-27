C'è concorrenza per Liberali: il Como spinge, occhio al Sassuolo

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La Fiorentina è in corsa per Mattia Liberali, fantasista di proprietà del Catanzaro. Secondo le informazioni raccolte dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto c’è concorrenza per il classe 2007: occhio a Parma, Como e Sassuolo. La squadra di Fabregas ha già mosso passi importanti, programmando un vertice nei prossimi giorni per l’eventuale affondo definitivo. Pure i neroverdi lo considerano una priorità. Liberali ha una clausola rescissoria di 6 milioni, la metà dei quali andrebbe al Milan che ha mantenuto il 50% sulla rivendita del trequartista.