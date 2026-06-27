La rivelazione di Moretto: dopo i dubbi, Beltran ha aperto al ritorno al River Plate

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L'esperto di mercato svela su X la disponibilità dell'attaccante argentino a prendere in considerazione il ritorno in patria

Lucas Beltran ha aperto concretamente alla possibilità di un ritorno al River Plate. A riportarlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che sul proprio profilo X riferisce come l'attaccante argentino abbia dato disponibilità a prendere in considerazione un trasferimento al club di Buenos Aires dopo i dubbi mostrati nei giorni scorsi (da tempo Fiorentina e River hanno trovato un accordo economico).

Le cifre dell'affare

Si tratta di un segnale importante nell'ambito di una trattativa che nelle ultime settimane aveva vissuto fasi alterne. Con l'apertura del giocatore, il River potrebbe ora ribadire i contatti con la Fiorentina per confermare l'intesa già sottiscritta verbalmente nei giorni scorsi e riportare Beltran in Argentina. Ricordiamo che l'accordo potenziale tra viola e Millonarios prevede un prestito oneroso pari a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato attorno ai 7 milioni e un'opzione che consentirebbe alla società dei Commisso di mantenere il 50% sulla futura rivendita del giocatore.