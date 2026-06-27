Retroscena su Viery, Paratici seguiva il brasiliano sin dai tempi del Tottenham

vedi letture

Nella notte tra giovedì e venerdì Fabio Paratici ha chiuso per l'arrivo a Firenze di Viery, difensore centrale del 2005 del Gremio. Un profilo che il ds viola ha a lungo seguito fin dai tempi del Tottenham e sui cui si stavano muovendo anche le big italiane ed europee. L'ex dirigente degli Spurs e della Juventus ha sfruttato un canale aperto da qualche settimana con il Gremio e grazie anche alle difficoltà economiche della società verdeoro la Fiorentina ha anticipato la folta concorrenza e ha chiuso il colpo per la cifra di 15 milioni di euro più 2 di bonus. Lo riporta questa mattina La Repubblica