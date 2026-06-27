Retroscena su Viery, Paratici seguiva il brasiliano sin dai tempi del Tottenham
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Nella notte tra giovedì e venerdì Fabio Paratici ha chiuso per l'arrivo a Firenze di Viery, difensore centrale del 2005 del Gremio. Un profilo che il ds viola ha a lungo seguito fin dai tempi del Tottenham e sui cui si stavano muovendo anche le big italiane ed europee. L'ex dirigente degli Spurs e della Juventus ha sfruttato un canale aperto da qualche settimana con il Gremio e grazie anche alle difficoltà economiche della società verdeoro la Fiorentina ha anticipato la folta concorrenza e ha chiuso il colpo per la cifra di 15 milioni di euro più 2 di bonus. Lo riporta questa mattina La Repubblica
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Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolodi Pietro Lazzerini
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1 Il colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
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Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
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