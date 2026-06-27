Calciomercato Fazzini sul mercato: la Fiorentina valuta il prestito. Ci sono Parma e Cagliari

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Fazzini sul mercato: Fiorentina in cerca di una soluzione per il classe 2003. Sondaggi esplorativi da parte di Parma e Cagliari

In un centrocampo affollato e da integrare abbonderanno le cessioni. Tra i giocatori di cui la Fiorentina si priverà più probabilmente c’è Jacopo Fazzini. L’ex Empoli non sembra essere una priorità assoluta di Fabio Grosso, che ha bisogno di profili con caratteristiche diverse e dalla fisicità più marcata. Ecco perché la dirigenza viola è alla ricerca di una soluzione da proporgli. Nel corso calciomercato estivo il classe 2003 cambierà verosimilmente casacca.

I sondaggi di Parma e Cagliari

Complici i problemi fisici, il ventitreenne nato a Massa non è riuscito a imporsi in maglia viola. Il club nel mercato di gennaio aveva trattato col Bologna la sua potenziale cessione, sennonché i rossoblù non accettarono le condizioni imposte dalla Fiorentina sulla formula. C’era stato anche il sondaggio della Cremonese, ipotesi caduta nel vuoto. Oggi si sono fatte timidamente avanti Parma e Cagliari. Vedremo, nel caso si può valutare il prestito con opzione.

La trattativa con l'Empoli nel 2025

Fazzini è arrivato a Firenze nel giugno dell’anno scorso. Operazione che ha visto la Fiorentina versare nelle casse dell’Empoli una somma vicina ai 10 milioni di euro, superando la concorrenza di Torino, Bologna e Benfica. Tifoso viola fin da bambino, Fazzini ha sottoscritto un contratto di cinque anni percependo un ingaggio da 800 mila euro a stagione. Oggi la sua posizione è altamente in bilico per via di un rendimento al di sotto delle aspettative.