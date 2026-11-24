RFV Lucchesi: "Ora serve che la società stia vicina a Vanoli. La confusione non aiuta"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ex anche della Fiorentina, è stato intervistato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni sulla sconfitta dei viola a Monza per 3-0: "La confusione nel calcio non fa punti. Nelle situazioni nelle quali non si decide il più delle volte vengono fuori problemi. Io come dirigente la faccia ce l'ho sempre messa e non è semplice farlo. Il bene comune è il club e va davanti alle posizioni individuali. Si deve mantenere il punto e ci vuole comunicazione verso la gente. Esporsi alle volte aiuta a non generare chiacchiere e spifferi che destabilizzano. Meno confusione c'è meglio è".

Commissariare un tecnico in difficoltà in un momento di difficoltà non è un pericolo ulteriore? "Spero che la definizione di commissariare sia un po forzata. Io sono contrario a questa visione. Non c'è regole nel pallone, alle volte può servire da stimolo per fare meglio. Non credo però che Vanoli abbia bisogno di stimoli ma di tranquillità, forza e una società che gli stia vicino. Ecco perché spero che la definizione di commissariare non sia corrispondente alla verità e sia una forzatura".

La frase di Vanoli ieri, "Questi ragazzi devono capire che ci vuole un pizzico di umiltà nella vita, quella che ha il loro mister", rischia di creare una spaccatura nello spogliatoio? "Di solito tutti da una parte nel bene e tutti da una parte nel male paga di più. Quando si inizia a puntarsi il dito il più delle volte non va bene... anche se poi dipende dai giocatori perché in campo vanno loro. Si dovrebbero conoscere gli equilibri interni e i caratteri dei calciatori. Magari quella frase può essere stata fatta per stimolare. Certo quando si inizia a fare divisioni è sinonimo che c'è qualcosa in più di quello che anche noi si pensa".