RFV Comotto: "La Fiorentina di oggi è frutto dell'instabilità dirigenziale. Non cambierei Vanoli"

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Questo il suo pensiero sulla brutta sconfitta dei viola di ieri a Monza, con un focus soprattutto sulle tante reti subite dai viola: "Oggi è facile guardare ieri e vedere tutto negativo, di solito quando è così da fuori uno cerca di metterci positività. Sono numeri che miglioreranno quando si troverà equilibrio. Al di là del lato tecnico c'è da pensare che sono anni che si susseguono mercati da record ma non si trova il bandolo della matassa".

Cambiano le dirigenza ma gli ultimi risultati migliori sono di Italiano, come se lo spiega? "Gli errori sono stati commessi più in passato quando si massacravano Palladino e Italiano che si sono rivelati allenatori di livelli a cui dirigenti facevano la guerra. Tutto ciò che sta avvenendo adesso è frutto di quella mancanza di equilbrio. I giocatori cambiano, lo scorso anno sono stati presi tanti italiani strapagandoli, quest'anno tanti stranieri, quando non c'è una linea succedono queste cose. Serve stabilità dirigenziale con un allenatore giusto si continuerà a dare la colpa ai giocatori".

Ancora sulla difesa, i nuovi valgono la spesa fatta? "Andando sulla superficialità ti dico di no, ma come dicevo prima, quando non funziona un sistema è così. Ieri sembrava che i giocatori del Monza fossero superiori nei singoli ma non è così. Varela stesso rende per l'organizzazione di gioco. Juric è un tecnico bravo che aveva fallito in diverse piazze ma dà identità di gioco e ha squadre riconoscibili. I difensori oggi sembrano peggio di quello che sono perché manca l'organizzazione".

Perché c'è così poca organizzazione, ci sono colpe di Vanoli? E il tema della giovane età della rosa può incidere? "L'età media del Monza non era superiore a quella dei viola, il Monza aveva la mentalità da salvezza e lottava su ogni pallone cosa che la Fiorentina non ha, visto che i giocatori hanno nella testa obiettivi diversi per cui lottare. Io comunque non sono per cambiare, la coninuità è ciò di cui hanno bisogno i viola, l'idea iniziale con Grosso poteva essere giusta ma poi ci si è trovati a rincorrere. Vanoli ha dimostrato di saper portare la barca in porto. C'è però da mettere paura ai giocatori per fargli capire che si devono fare punti per salvarsi".

Si è spiegato la panchina di Fagioli di ieri? "Oulai non mi sembra superiore a Fagioli e io tra uno straniero e un italiano faccio giocare l'italiano. Avessi un fenomeno capirei il mettere in panchina Fagioli ma non credo sia questo il caso".

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