RFV Paolo Hendel ironizza sulla Fiorentina: “Se salta Vanoli, mi hanno già chiamato”

Ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto Paolo Hendel, attore toscano conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Naldone nel celebre film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Con lui abbiamo parlato del suo legame con Firenze, del mondo dello spettacolo e, naturalmente, della sua passione per i colori viola, con alcune riflessioni sulla Fiorentina e sul momento della squadra. Queste le sue parole: "Io sono troppo anziano per stare a farmi venire il malumore per una partita di calcio. Un tempo lo facevo. La Fiorentina è una bellissima squadra, con alti e bassi troppo frequenti e io non ce la faccio. Già ho i giramenti di scatole per le guerre e i femminicidi nel mondo. Mi sono trovato a dire, oggi mi gira le scatole perché la Fiorentina ha perso. I viola poi vincono quando meno te lo aspetti e ti fanno pensare che c'è speranza. Io non ho più voglia di stare male ma non riesco a non guardarla perché mi piace il calcio".

Cosa ne pensa di Vanoli? "Mi sa che se va male la prossima a Udine....A me mi hanno già chiamato, sono l'uomo giusto (ride ndr.)".

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